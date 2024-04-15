Консервант для силоса «Компосил Макси» улучшает качество консервируемого корма. С его помощью консервируют: силос, сенаж и плющеное зерно с высокой влажностью.

Он является аналогом консерванта aiv 2000 и обладает теми же свойствами, что и аив.

Описание продукта: коричневая жидкость, имеющая резкий запах.

По данным научных исследований кислоты не вредят животным, так как задействованы в обмене веществ и это естественный продукт для них.

«Компосил Макси» фасуется в бочки из полимеров весом 240 кг, в пластиковые контейнеры для многократного использования IBC (1,2 т). Также можно купить консервант для силоса наливом.