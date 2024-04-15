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Консервант для силоса «Компосил Макси» улучшает качество консервируемого корма. С его помощью консервируют: силос, сенаж и плющеное зерно с высокой влажностью.
Он является аналогом консерванта aiv 2000 и обладает теми же свойствами, что и аив.
Описание продукта: коричневая жидкость, имеющая резкий запах.
По данным научных исследований кислоты не вредят животным, так как задействованы в обмене веществ и это естественный продукт для них.
«Компосил Макси» фасуется в бочки из полимеров весом 240 кг, в пластиковые контейнеры для многократного использования IBC (1,2 т). Также можно купить консервант для силоса наливом.
Химические консерванты силоса такие как «Компосил Макси» и аиф 2000 добавляют в зелёную массу и плющенное зерно.
При внесении консерванта используются современные технологии, которые гарантируют его равномерное внесение с соблюдением допустимых норм.
Нормы ввода (1л на 1т зелёной массы или зерна):
- зерно с влажностью 25-30 % — 5-6; 30-35 % - 4-5; 35-40 % - 3-4.
- кукуруза – 3;
- злаковые – 5;
- бобовые – 6.
После внесения «Компосил Макси» корм помещается на хранение на срок не менее, чем 20 дней. После этого он готов к употреблению.
Этот консервант можно совмещать с кормовой добавкой и лекарствами. Не имеет противопоказаний, осложнений и побочных явлений.
Не оказывает отрицательного воздействия на продукцию животноводства и птицеводства. После корма с применением этого консерванта продукцию можно употреблять в пищу без опасений за здоровье человека.
Условия хранения:
Хранится в упаковке производителя в закрытом виде. Помещение для хранения должно быть с хорошим уровнем вентиляции и защищённым от солнечного света.
Допустимая температура хранения от – 30 °С до + 35 °С.
Срок годности 2 года с даты производства. Следует строго следить, чтобы консервант не попал в питьевой водоём или коллектор.
- Благодаря органическим кислотам в составе обладает сильным бактерицидным и фунгицидным действием.
- Регулирует уровень pH, делая его в пределах 4.2 - 4.5.
- Подавляет нежелательные биохимические процессы.
- Значительно сокращает потери питательных веществ.
- Уменьшает коррозийные свойства продукта и испаряемость питательных компонентов, входящих в состав зелёной массы.
- Предотвращает самонагревание зелёной массы.
- Улучшает перевариваемость корма и нормализует работу ЖКТ у животных.
- Увеличивает продуктивность коров, свиней и птиц.