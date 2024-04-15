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Общие сведения

консервант для силоса, аналог аиф 2000, аив, aiv 2000

Консервант для силоса «Компосил Макси» улучшает качество консервируемого корма. С его помощью консервируют: силос, сенаж и плющеное зерно с высокой влажностью.

Он является аналогом консерванта aiv 2000 и обладает теми же свойствами, что и аив.

Описание продукта: коричневая жидкость, имеющая резкий запах.

По данным научных исследований кислоты не вредят животным, так как задействованы в обмене веществ и это естественный продукт для них.

«Компосил Макси» фасуется в бочки из полимеров весом 240 кг, в пластиковые контейнеры для многократного использования IBC (1,2 т). Также можно купить консервант для силоса наливом.

Состав консерванта
  • Муравьиная кислота - 45-53%
  • Формиат натрия - 11%- 19,0%
  • Про­пи­о­но­вая кислота — 8,0-10,0%
  • Краситель E150d - 0,08 %-0,12%
Порядок применения

Химические консерванты силоса такие как «Компосил Макси» и аиф 2000 добавляют в зелёную массу и плющенное зерно.

При внесении консерванта используются современные технологии, которые гарантируют его равномерное внесение с соблюдением допустимых норм.

Нормы ввода (1л на 1т зелёной массы или зерна):
- зерно с влажностью 25-30 % — 5-6; 30-35 % - 4-5; 35-40 % - 3-4.
- кукуруза – 3;
- злаковые – 5;
- бобовые – 6.

После внесения «Компосил Макси» корм помещается на хранение на срок не менее, чем 20 дней. После этого он готов к употреблению.

Этот консервант можно совмещать с кормовой добавкой и лекарствами. Не имеет противопоказаний, осложнений и побочных явлений.

Не оказывает отрицательного воздействия на продукцию животноводства и птицеводства. После корма с применением этого консерванта продукцию можно употреблять в пищу без опасений за здоровье человека.

Условия хранения:

Хранится в упаковке производителя в закрытом виде. Помещение для хранения должно быть с хорошим уровнем вентиляции и защищённым от солнечного света.

Допустимая температура хранения от – 30 °С до + 35 °С.

Срок годности 2 года с даты производства. Следует строго следить, чтобы консервант не попал в питьевой водоём или коллектор.

Биологические свойства
  1. Благодаря органическим кислотам в составе обладает сильным бактерицидным и фунгицидным действием.
  2. Регулирует уровень pH, делая его в пределах 4.2 - 4.5.
  3. Подавляет нежелательные биохимические процессы.
  4. Значительно сокращает потери питательных веществ.
  5. Уменьшает коррозийные свойства продукта и испаряемость питательных компонентов, входящих в состав зелёной массы.
  6. Предотвращает самонагревание зелёной массы.
  7. Улучшает перевариваемость корма и нормализует работу ЖКТ у животных.
  8. Увеличивает продуктивность коров, свиней и птиц.